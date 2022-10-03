На протестах в Ірані загинули щонайменше 133 людини – правозахисники

Під час протестів в Ірані загинули щонайменше 133 людини, понад сорок із них – у місті Захедані, де поліція розстріляла протестувальників, які звинувачували начальника поліції у зґвалтуванні 15-річної дівчинки, повідомляє правозахисна організація Iran Human Rights.

Протести в Ірані розпочалися в середині вересня після загибелі 22-річної Махси Аміні. Її затримала поліція моралі за неправильно одягнутий хіджаб. Офіційні особи заявили, що вона померла від серцевого нападу, але її родичі та деякі правозахисні групи відкинули ці заяви, наголосивши, що Аміні побили під час затримання.

За тиждень протести охопили понад тридцять іранських міст, включаючи столицю країни – Тегеран.

Тисячі іранців продовжують протестувати проти поліцейського насильства і ширше – проти жорстокої боротьби іранської влади з інакодумством. Від самого початку демонстрацій жінки зривали з себе хіджаби і демонстративно крутили ними в повітрі, деякі їх публічно спалювали, а також відрізали собі волосся на знак протесту.

За кілька днів демонстранти почали вигукувати антиурядові гасла, спрямовані на лідера країни – аятолу Алі Хаменеї. Також у соціальних мережах поширюються відео з підпаленими поліцейськими дільницями і автомобілями.

Співробітники сил безпеки Ірану стріляють у протестувальників, використовують сльозогінний газ і водомети, б’ють їх палицями. Іранська влада обмежила доступ до інтернету. Уряд обіцяє провести розслідування загибелі Аміні, але відмовляється виконувати інші вимоги протестувальників.

У протестах влада звинуватила іноземне втручання, не уточнивши назви країн, і опозицію з-за кордону: нібито ті використали смерть Аміні для розпалювання заворушень.