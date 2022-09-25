Боррель про придушення протестів в Ірані: застосування сили є «невиправданим і неприйнятним»

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель засудив застосування сили проти протестувальників в Ірані, які вийшли на вулиці через загибель молодої жінки після затримання поліцією моралі.

«Зростаюча кількість повідомлень свідчить про те, що, незважаючи на неодноразові заклики до стриманості, відповідь іранських сил безпеки і поліції на демонстрації була непропорційною і призвела до загибелі людей, а також великої кількості поранень… Для Європейського союзу і його держав-членів широке і непропорційне застосування сили проти мирних протестувальників є невиправданим і неприйнятним. Люди в Ірані, як і будь-де в іншому місці, мають право на мирний протест. Це право має бути забезпечене за будь-яких обставин», – наголосив Боррель.

За його словами, Іран має негайно припинити насильницьке придушення протестів і забезпечити доступ до інтернету, а також вільний потік інформації, звільнити затриманих і розслідувати загибель 22-річної Махси Аміні.

Протести в Ірані спалахнули після того, як Махса Аміні померла в лікарні після затримання поліцією моралі через порушення суворого дрескоду в Ірані.

Уряд Ірану стверджує, що Аміні померла після серцевого нападу, але її родина заперечує це, стверджуючи, що її побили під час затримання.

Amnesty International заявила, що іранські сили безпеки «навмисно та незаконно стріляли бойовими патронами по протестувальниках». Правозахисники заявили, що щонайменше однієї ночі, 21 вересня, у результаті стрілянини з боку силовиків загинули троє дітей і ще 16 людей.

Група закликала міжнародне співтовариство вжити дій, щоб змусити владу Ірану припинити репресії.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш зустрівся з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі в Нью-Йорку 22 вересня і висловив занепокоєння «з приводу повідомлень про мирні протести, які зіткнулися з надмірним застосуванням сили, що призвело до десятків смертей і поранень», повідомив речник ООН.

Ґутерріш закликав сили безпеки Ірану уникати «непотрібної або непропорційної сили» і заявив про необхідність продемонструвати «стриманість, щоб уникнути подальшої ескалації».