ЗСУ: 12 дронів атакували Україну з півдня в ніч на 5 жовтня

12 дронів у ніч на 5 жовтня атакували Україну з півдня, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Близько 12 дронів сьогодні вночі атакували з півдня країни, шість із них було збито, три – зенітно-ракетними військами на півдні, а також три – збито авіацією Повітряних сил», – сказав Ігнат в ефірі телемарафону 5 жовтня.

«Загрози серйозні. Ми бачимо, що в Білій Церкві є певні влучання… Це небезпека, тому будемо застосовувати будь-які сили і засоби, доступні нам, для того, щоб убезпечити наших громадян і наші Збройні сили та інші сили оборони», – додав він.

За словами речника, Росія вже могла отримати від Ірану сотні дронів Shahed-136, і, можливо, налагодила й інші шляхи доставки.

Раніше сьогодні влада Київщини повідомила, що російські війська здійснили шість влучань дронами-камікадзе по Білій Церкві, внаслідок чого постраждала одна людина і зазнала пошкоджень інфраструктура.

28 вересня в командуванні «Південь» повідомили, що від 10 вересня російські війська запустили по півдню України понад 30 дронів-камікадзе.

У Повітряних силах ЗСУ вважають, що армія РФ все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому що БПЛА більш зручні для завдання ударів.

Пізніше в оперативному командуванні «Південь» заявили, що російські війська спрямовують групи дронів-камікадзе на територію України, ймовірна причина – виявлення засобів протиповітряної оборони.

«Шахід-136» – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту складає 2000 кілометрів.