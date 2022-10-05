Влада повідомила про шість влучань армії РФ дронами-камікадзе по Білій Церкві

Російські війська здійснили шість влучань дронами-камікадзе по Білій Церкві на Київщині, уточнив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Вночі ворог наніс удари дронами-камікадзе типу Shahed-136 по Білій Церкві. Усього 6 влучань та вибухів. Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура», – написав він.

За словами Кулеби, наразі триває ліквідація наслідків обстрілів, гасіння пожежі продовжується.

Раніше повідомлялося, що російські війська вночі атакували Білу Церкву на Київщині – влучили по об’єктах інфраструктури, постраждала людина.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, цієї ночі українські захисники знищили також на півдні України шість дронів-камікадзе Shahed-136.

«Шахід-136» – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту складає 2000 кілометрів.