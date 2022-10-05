Армія РФ завдала декілька ударів по об’єктах інфраструктури у Білій Церкві. Постраждала 1 людина

Цієї ночі російські війська дронами-камікадзе іранського виробництва завдали декілька ударів по об’єктах інфраструктури у Білій Церкві на Київщині.

Як повідомив у телеграмі голова Київської ОВА Олексій Кулеба, сталися пожежі на об’єктах інфраструктури.

«Є один постраждалий. Екстрені служби вже на місці, працюють. Інформацію про руйнування та потерпілих з’ясовуємо», – написав він.

Пізніше посадовець додав, що удари повторилися.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової, цивільної та критичної інфраструктури.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.