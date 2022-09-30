У командуванні «Південь» пояснили, чому війська РФ спрямовують групи дронів-камікадзе на територію України

В оперативному командуванні «Південь» заявили, що російські війська спрямовують групи дронів-камікадзе на територію України, ймовірна причина – виявлення засобів протиповітряної оборони.

«Війська РФ їх використовують непоодиноко. Як правило, вони спрямовуються групами. Зокрема, можливо, й для того, щоб виявляти українські засоби протиповітряної оборони і влучати вже й по них. Тому наша тактика протидії напрацьовується з урахуванням того, що ворожа стратегія мала таку мету», – заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру ОК «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За її словами, українські військові вивчають їхню тактику дій і вже мають певні результати протидії дронам, запущеними військами РФ.

«Якщо говорити про співвідношення збиття і досягнення цілей, то в два рази є перевага збиття, незважаючи на те, що за показниками вони є важкими для визначення протиповітряною обороною. Вони досить низько летять, досить повільно, але вони досить гучні… Ті 40 кілограмів вибухової речовини, які вони несуть, покликані спричинити пожежу», – розповіла Наталя Гуменюк.

За її словами, ураження від дронів-камікадзе є не дуже критичними, але вони можуть спричинити «потужну пожежу».

Гуменюк додала, що на півдні, за неперевіреними даними, у військ РФ є від 300 до 1000 дронів.

28 вересня в командуванні «Південь» повідомили, що від 10 вересня російські війська запустили по півдню України понад 30 дронів-камікадзе.

У Повітряних силах ЗСУ вважають, що армія РФ все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому що БПЛА більш зручні для завдання ударів.

13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили такий дрон поблизу Куп’янська Харківської області.

«Шахід-136» – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту складає 2000 кілометрів.