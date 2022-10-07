Росія «не має жодного права» на Північні території Японії – Зеленський

Україна підтверджує свою повагу до територіальної цілісності Японії, заявив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що це стосується і її Північних територій – під цим визначенням маються на увазі Південні Курили, які Росія називає своєю територією.

«Росія не має жодного права на ці території. Всі у світі це добре знають. І треба нарешті діяти. Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою. Лише так ми можемо повернути повну силу міжнародному праву», – заявив Зеленський.

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Президент додав, що статут ООН та міжнародний правопорядок працюватимуть лише тоді, коли «окупанти програватимуть, а народи світу будуть захищені від будь-яких окупацій».

Сьогодні Офіс президента оприлюднив указ Зеленського про повагу до суверенітету і територіальної цілісності Японії, «включно з її Північними територіями, які продовжують перебувати під окупацією Російської Федерації».

Росія каже, що чотири острови Південних Курил – Кунашир, Ітуруп, Шикотан та Хабомаї – є її невід’ємною частиною, Японія заявляє, що це її окуповані Північні території. СРСР захопив острови на півночі Японії в останні дні Другої світової війни, Токіо висуває щодо них претензії.