Росія скасувала угоду з Японією про безвізовий в’їзд на Південні Курили

Росія припинила дію угоди з Японією про спрощене відвідування Південних Курил. Відповідне розпорядження підписав голова уряду Росії Михайло Мішустін.

Угода діяла з 1999 року та дозволяла японським громадянам, які в минулому жили на спірних островах, та членам їхніх сімей приїжджати на Курили без оформлення віз – наприклад, для відвідування могил своїх предків.

Під дію угоди 1999 року підпадали острови Кунашир, Ітуруп та ще кілька островів Малої Курильської гряди, що належать до Сахалінської області Російської Федерації. Вони увійшли до складу СРСР 1946 року. Японія не визнала їхню приналежність СРСР і, пізніше, Росії, проте вела з Росією переговори про економічну та гуманітарну співпрацю в цій галузі.

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Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Японія запровадила санкції проти президента Росії Володимира Путіна та вищих посадових осіб, а також позбавила Росію статусу найбільшого сприяння у торгівлі, заморозила активи 15 російських осіб та дев’яти організацій, зокрема, голови військової розвідки Росії, заступників міністра оборони та експортера зброї «Рособоронекспорт». Водночас Японія оголосила, що надаватиме військову та гуманітарну допомогу Україні.

Росія внесла Японію до списку «недружніх країн» і заявила, що виходить із діалогу з Японією про налагодження спільної господарської діяльності на Південних Курилах та блокує продовження статусу Японії як партнера Організації Чорноморського економічного співробітництва з секторального діалогу. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав тоді дії Росії «нерозумними та абсолютно неприйнятними».