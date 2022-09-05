У Росії журналіста Сафронова засудили до 22 років колонії

У Росії журналіста Івана Сафронова визнали винним у держзраді й засудили до 22 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Вирок оголосили 5 вересня у Московському міському суді.

Сафронову також призначили штраф у 500 тисяч рублів і два роки обмеження волі після звільнення.

Протягом 10 днів може бути подана апеляція. Адвокати вже повідомили, що подадуть її.

Суд оголосив лише вступну і резолютивну частини вироку, не зачитуючи обґрунтування. На оголошення вироку прийшли десятки людей: колеги, рідні та близькі журналіста. Після оголошення вироку вони почали скандувати: «Свободу!».

Сторона обвинувачення вимагала для Сафронова 24 роки колонії. Максимальне покарання за статтею про державну зраду в Росії – 20 років позбавлення волі. Сафронова визнали винним у двох епізодах цього злочину, що дозволило через часткове складання термінів збільшити строк. Перед дебатами прокуратура в обмін на визнання Сафроновим провини пропонувала знизити термін удвічі – до 12 років позбавлення волі. Підсудний відмовився, написав адвокат Євген Смирнов.

Сафронова визнали винним у передачі відомостей, які стосуються держтаємниці, співробітникам розвідки країн НАТО. Провину колишній кореспондент видань «Коммерсант» і «Ведомости», який перед арештом працював радником голови Роскосмосу, не визнає. Він був затриманий у липні 2020 року і понад два роки перебуває у СІЗО «Лефортово».

Фактично Московський міськсуд почав розглядати справу Сафронова у закритому режимі у квітні цього року. Під час судових засідань допитали кількох свідків обвинувачення і захисту. На думку адвокатів, нічого, що б підтверджувало провину їхнього підзахисного, ті не надали.

Минулого тижня видання «Проект» оприлюднило обвинувальний висновок щодо справи Сафронова. З нього випливає, що секретні відомості він нібито передавав чеському журналісту Мартіну Ларішу та німецькому політолого Дмитру Вороніну, яких ФСБ Росії вважає співробітниками іноземних розвідок. Вони це заперечують. Як пише «Проект», навіть якщо Ларіш та Воронін справді працювали на іноземні спецслужби, доказів того, що журналіст Сафронов про це знав, в обвинувальному висновку немає. Слідчі не знайшли жодного чиновника, який би передавав Сафронову секретні дані.

Усю інформацію, яку в обвинувальному висновку названо секретною, журналістам вдалося знайти у відкритих джерелах. Сам Сафронов також наполягає на цьому.

Іван Сафронов був автором низки резонансних публікацій у ЗМІ про російську армію, космічну і військову промисловість.

Російська служба Бі-бі-сі повідомила про те, що спецслужби встановили стеження Сафроновим ще у 2019 році – після його публікації про постачання літаків Су-35 Єгипту. Після цього єгипетські чиновники, як стверджується, написали два листи до російської Федеральної служби з військово-технічного співробітництва, в одному з яких, зокрема, йшлося про те, що «генеральне командування збройних сил Єгипту опинилося в незручному становищі» через статтю Сафронова. Офіційно про постачання російських винищувачів Каїру з того часу не повідомляли.

Кремль і особисто президент Росії Володимир Путін категорично заперечували, що звинувачення Сафронова пов’язані з його публікаціями.

Російські незалежні журналісти 5 вересня ще до оголошення вироку вимагали негайного звільнення Івана Сафронова з-під варти, перегляду справи, відведення складу суду, що довів справою свою упередженість і заангажованість, і розслідування щодо посадових осіб, які допустили порушення під час слідства.