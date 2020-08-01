Путін заборонив ЗМІ публікувати матеріали про ФСБ, зокрема ті, що не містять держтаємницю

Президент Росії Володимир Путін підписав закон «Про федеральну службу безпеки», який забороняє публікацію і поширення матеріалів про органи ФСБ без дозволу керівництва відомства.

Як повідомляє телеканал «Настоящее время», йдеться про дотримання професійної таємниці військовими, держслужбовцями, чинними і звільненими з ФСБ Росії співробітниками. При цьому в самому законі зазначено, що професійна таємниця не містить державну або іншу охоронювану законом таємницю, але автори поправок вважають, що розголошення або поширення такої інформації «може створити загрозу» безпеці ФСБ або «завдати шкоди її репутації».

Перед публікацією інформація, де є професійна таємниця, повинна проходити «експертну оцінку» в ФСБ. Без цієї процедури її розповсюдження заборонене. Перелік інформації та порядок проведення такої оцінки затвердить керівництво служби.

Як заявив виданню РБК керівний партнер AVG Legal Олексій Гавришев, відповідальність за поширення інформації про діяльність ФСБ можуть прирівняти до відповідальності за розголошення секретних відомостей – як для співробітників спецслужби, так і для ЗМІ. «Це, м’яко кажучи, лякає, – сказав він. – Існує дуже тонка межа між просто інформацією й інформацією про професійну діяльність служби».

Опозиційний політик, колишній депутат Держдуми і офіцер ФСБ у відставці Геннадій Гудков вважає, що заборона є спробою тотальної цензури. В інтерв’ю «Медузі» він сказав, що «ФСБ страшно боїться критики і взагалі будь-якої згадки про свої бездарні справи і витівки. Ніяким професіоналізмом там і не пахне: фальсифікації, провокації».

«Якщо ти порушуєш закон, звичайно, у тебе викликає роздратування будь-яка спроба тебе контролювати – неважливо, робить це прокурор чи ЗМІ, але це позиція відморозків», – сказав він.

7 липня цього року співробітники ФСБ у справі про держзраду заарештували колишнього журналіста Івана Сафронова. Останні два місяці він працював радником голови «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна. Колишні колеги і близькі Сафронова вважають, що справа проти нього пов’язана виключно з його журналістською роботою.

За версією ФСБ, він нібито співпрацював зі спецслужбами Чехії і надав їм у 2017 році дані про постачання зброї з Росії в країни Африки, а також про діяльність збройних сил Росії на Близькому Сході.

При цьому сам Рогозін заявив, що доступу до секретної інформації Сафронов не мав. Чеські спецслужби і військові теж відкидали співпрацю з ним.

Журналісту загрожує до 20 років позбавлення волі. Сафронов звинувачення заперечує.