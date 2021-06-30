У Росії суд продовжив арешт колишньому журналісту Івану Сафронову

У Росії суд продовжив до 7 жовтня арешт колишньому журналісту місцевих видань «Коммерсант» та «Ведомости» Івану Сафронову, якого звинувачують у державній зраді.

Термін його арешту минав 7 липня. У цей день виповниться рік з моменту його затримання. У середу захист журналіста просив про заміну йому запобіжного заходу на особисту поруку. Для цього адвокати підготували 230 клопотань від журналістів та громадських діячів – на додаток до 447, зібраних для суду у травні.

Сафронова заарештували 7 липня 2020 року. Його звинувачують у тому, що він у 2017 році передав Чехії секретні дані про російські постачання озброєнь на Близький Схід.

Сафронов відкидає звинувачення. Багато його прихильників проводять у Москві та інших містах пікети з вимогою його звільнення.

30 квітня московський суд продовжив арешт Сафронова до 7 липня.

Проти одного з адвокатів колишнього журналіста Івана Павлова навесні відкрили провадження, звинувачуючи його в розкритті інформації справи Сафронова, яку слухають за зачиненими дверима.

Правозахисні організації вимагають звільнити Сафронова та висловлюють занепокоєння через жорстоку боротьбу з інакодумцями в Росії.