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25 травня 2021, Київ 20:12
Новини | Політика

У Росії відхилили скаргу на рішення продовжити арешт колишнього журналіста Сафронова

Сафронова заарештували 7 липня 2020 року за звинуваченнями в державній зраді

Суд у російській Москві відхилив скаргу адвокатів на рішення продовжити арешт колишньому журналісту Івану Сафронову, якого звинувачують у державній зраді.

30-річний Сафронов працював з травня минулого року радником голови Російського космічного агентства (Роскосмосу) Дмитра Рогозіна. До цього він писав про військово-промисловий комплекс для газет «Комерсант» та «Відомості».

Сафронов та його захист звертають увагу, що слідчі досі не повідомили, коли та кому колишній журналіст передав засекречену інформацію.

Його заарештували 7 липня 2020 року. Його звинувачують у тому, що він у 2017 році передав Чехії секретні дані про російські постачання озброєнь на Близький Схід.

У Москві затримують журналістів, які вийшли підтримати Івана Сафронова (відео)
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У Москві затримують журналістів, які вийшли підтримати Івана Сафронова (відео)

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Сафронов відкидає звинувачення. Багато його прихильників проводять у Москві та інших містах пікети з вимогою його звільнення.

30 квітня московський суд продовжив арешт Сафронова до 7 липня.

Проти одного з адвокатів колишнього журналіста Івана Павлова навесні відкрили провадження, звинувачуючи його в розкритті інформації справи Сафронова, яку слухають за зачиненими дверима.

Правозахисні організації вимагають звільнити Сафронова та висловлюють занепокоєння через жорстоку боротьбу з інакодумцями в Росії.

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