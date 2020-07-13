Десятки активістів зібралися біля в'язниці Лефортово у Москві, щоб підтримати колишнього журналіста Івана Сафронова, якого 7 липня затримали за звинуваченням у державній зраді. Під час демонстрації поліція затримала щонайменше 10 активістів, усі з яких працюють у ЗМІ. Перш ніж стати радником глави російського державного космічного агентства «Роскосмос», Іван Сафронов 10 років працював репортером, висвітлюючи військові питання. Адвокати Сафронова заявили, що ФСБ звинуватила його в передачі конфіденційної інформації про продаж російської зброї чеській розвідці, коли він працював кореспондентом російської бізнес-газети «Коммерсант». Сафронову може загрожувати до 20 років в'язниці, якщо його судитимуть за державну раду.