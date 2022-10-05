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У Японське море вирушив авіаносець США після запуску ракети Північною Кореєю

Авіаносець США «Рональд Рейган» біля берегів Південної Кореї

Атомний авіаносець ВМС США «Рональд Рейган» вирушив у Японське море після того, як КНДР запустила ракету середньої дальності над територією Японії. Військовий корабель розташується на схід від Південної Кореї, повідомляє південнокорейська агенція Yonhap з посиланням на військових.

Повернення авіаносця в Японське море стане відповіддю на запуск КНДР балістичної ракети.

Раніше «Рональд Рейган» брав участь у спільних військово-морських навчаннях США, Японії та Південної Кореї. Наприкінці вересня, за кілька днів після прибуття авіаносця до району навчань, КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря.

У ніч на вівторок Північна Корея запустила ракету середньої дальності, яка пролетіла над територією Японії та впала в океані.

Японський уряд рекомендував жителям північних районів сховатися у бомбосховищах або міцних будівлях. Також влада оголосила попередження для повітряного транспорту по всій країні.

З початку року Північна Корея здійснила 23 пуски ракет, останній запуск відбувся три дні тому. Також це сьомий випадок, коли ракета пролетіла над територією Японії.

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