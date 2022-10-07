Японія розширила списки санкцій проти РФ

Японія розширила списки санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. Під нові санкції потрапили 80 фізичних осіб та дев’ять організацій з РФ

За даними Мінфіну Японії, санкції зачепили родичів голови Чечні Рамзана Кадирова – дочку Айшат, Хадіжат та Табарік, а також дружину Кадирова Медні, учасницю чеченських конкурсів краси Фатіму Хазуєву та співачку Амінат Ахмадова, яких влада Японії вважає членами найближчого оточення Кадирова.

Санкції вводяться також проти дружини та дочок голови Міноборони Росії Сергія Шойгу, дружини та синів прем’єр-міністра Михайла Мішустіна та родини Радбезу Дмитра Медведєва – Світлани та Іллі Медведєвих.

Крім того, Японія вводить санкції проти голови RT Маргарити Сімоньян, голови ради директорів Національної медіагрупи Аліни Кабаєвої, лідера байк-клубу «Нічні вовки» Олександра Залдостанова («Хірурга») та бізнесменів Дмитра Пумп’янського та Віктора Рашнікова.

Під обмеження потрапили концерни «Калашников», «Сузір’я», холдинг «Роселектроніка», «ОДК-Климов», суднобудівні заводи «Янтар, «Море», Об’єднана двигунобудівна корпорація.

Японія послідовно розширює санкції проти Росії через війну в Україні. Наприкінці вересня до списку санкцій було додано 21 російську компанію. Крім того, Японія ввела ембарго на експорт «товарів та матеріалів, пов’язаних із хімічною зброєю в РФ».

Раніше під санкції Японії вже підпали близько 300 російських компаній та організацій. Японська влада заморозила активи ВТБ, Сбербанку, «Альфа-банку» та інших. У Росію заборонено експортувати високотехнологічне обладнання, у тому числі 3D-принтери, квантові комп’ютери та мікроскопи. Крім того, японська влада ввела ембарго на імпорт російського золота.