Посольство Японії в Україні відновило роботу

Посольство Японії в Україні 5 жовтня офіційно відновило роботу в Києві.

«Ми повернулися і готові працювати разом з Україною заради перемоги!.. Японія й надалі посилюватиме співпрацю з Україною та допомогу для відновлення і відбудови України. Японія разом з Україною», – йдеться в повідомленні посольства у твітері.

Там же розміщене відео, на якому посол Мацуда Кунінорі піднімає прапор біля будівлі посольства.

У диппредставництві також наголосили, що консульський відділ посольства залишається зачиненим.

Дипломатичні відомства переносили свої офіси з Києва – переважно на захід України – напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого. У червні президент України Володимир Зеленський повідомив, що роботу поновили пів сотні посольств.