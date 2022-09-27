МЗС Японії викликало російського посла через затримання свого консула – ЗМІ

Міністерство закордонних справ Японії викликало посла Росії Михайла Галузіна, аби висловити протест через затримання свого консула, повідомляє агентство Kyodo 27 вересня.

Голова МЗС Йосімаса Хаясі, спілкуючись із журналістами, назвав затримання дипломата «явним порушенням Віденської конвенції з питань консульських відносин», а також консульської угоди між Японією та Росією.

Хаяні заявив, що дії Росії були «абсолютно неприйнятними», оскільки консул не вчинив незаконних дій, і під час затримання зазнав застосування сили, включно з зав’язуванням очей і фізичним обмеженням.

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Міністерство вимагає від Москви принести офіційні вибачення та забезпечити, щоб подібний інцидент більше не повторився, сказав Хаясі, додавши, що уряд має вжити відповідних заходів проти Росії.

Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно на пресконференції заявив, що у дипломата немає проблем зі здоров’ям і він залишить Росію до середи.

Федеральна служба безпеки Росії напередодні заявила про затримання японського консула Мотокі Тацунорі у Владивостоці. Його звинуватили в тому, що він нібито намагався отримати дані обмеженого поширення про актуальні аспекти співпраці Росії з однією із країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

26 вересня стало відомо, що Японія запровадила санкції щодо 21-ої російської організації та заборонила експортувати до Росії товари та матеріали, пов’язані з хімічною зброєю.