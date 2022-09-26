Японія запровадила санкції проти 21 російської організації – Reuters

Японія запровадила санкції щодо 21-ої російської організації та заборонила експортувати до Росії товари та матеріали, пов’язані з хімічною зброєю. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на Міністерство закордонних справ країни.

Японія також висловила «глибоке занепокоєння» через можливість застосування ядерної зброї під час війни в Україні.

Серед організацій, що потрапили під санкції: 46-й Центральний науково-дослідний інститут Міноборони Росії, Інститут теоретичної та експериментальної фізики імені А. І. Аліханова Національного дослідницького центру «Курчатівський інститут», ПАТ «Арзамаське науково-виробниче підприємство «Темп-Авіа», ТОВ «Автоматизована система торгів державного оборонного замовлення».

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Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Японія запровадила санкції проти російського президента Володимира Путіна, вищих посадових осіб країни та їхніх родичів, банків та підприємств, а також позбавила Росію статусу найбільшого сприяння торгівлі. Водночас Токіо оголосив, що надаватиме військову та гуманітарну допомогу Україні.

Росія внесла Японію до списку «недружніх країн» і заявила, що виходить із діалогу з Японією про налагодження спільної господарської діяльності на Південних Курилах, а також блокує продовження статусу Японії як партнера Організації Чорноморського економічного співробітництва з секторального діалогу.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав тоді дії Росії «нерозумними та абсолютно неприйнятними».