У Фінляндії заарештували активи «Яндексу» та братів Ротенбергів – медіа

Влада Фінляндії заарештувала активи російських мільярдерів Бориса та Аркадія Ротенбергів, які входять до близького кола президента Росії Володимира Путіна, а також активи компанії «Яндекс», один із засновників якої – Аркадій Волож – потрапив під санкції Євросоюзу. Про це повідомила 22 вересня фінська газета Helsingin Sanomat.

За даними видання, рішення щодо арешту активів бізнесменів, які перебувають під санкціями ЄС, були ухвалені у серпні або на початку вересня.

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Обмеження зачепили акції пов’язаної з Ротенбергами компанії Långvik Capital і її частки в двох інших компаніях. Таким чином, фінська влада отримала контроль над акціями розташованої в Гельсінкі льодової арени Helsinki Halli та компанії Långvik, що управляє готельним комплексом.

Щодо заарештованих рахунків фінського підрозділу «Яндекса» зазначається, що воно керує сервісом таксі Yango і центром обробки даних у місті М’янтяля, пише видання Forbes.

Аркадій Волож потрапив до списку санкцій Євросоюзу на початку червня, коли Брюссель оголосив шостий пакет організацій проти Росії через війну в Україні. Після цього Волож залишив усі пости в «Яндексі». Сама компанія під санкції не потрапила.

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Але фінська влада у своєму рішенні посилається на аргументи ЄС про те, що «Яндекс» «несе відповідальність за надання переваги російським державним ЗМІ та державному порядку денному в результатах пошуку», а також за видалення контенту, який критикує уряд країни та агресивну війну проти України.