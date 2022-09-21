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Німеччина: поліція обшукала нерухомість, пов’язану з російським олігархом Усмановим – ЗМІ

Алішер Усманов посів шосте місце в списку найбагатших людей світу за версією Sunday Times у 2021 році

У Німеччині поліція провела обшук у 24 будинках і квартирах по всій країні, які, як повідомляється, пов’язані з російським магнатом узбецького походження Алішером Усмановим, відомим як близький соратник президента Володимира Путіна. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Представники поліції повідомили журналістам у Мюнхені та Франкфурті 21 вересня, що рейди були проведені у зв’язку з ймовірними порушеннями російським олігархом санкцій і законодавства щодо відмивання грошей. Вони не назвали ім’я підозрюваного.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що обшук пройшов, поміж інших, на віллі на озері Тегерн, яка належить Усманову.

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Інформаційні агентства з посиланням на джерела, близькі до слідства, повідомили, що обшуки були пов’язані з Усмановим і чотирма іншими особами, яких підозрюють у виведенні кількох мільйонів євро, отриманих внаслідок незаконної діяльності, включно з ухиленням від сплати податків.

У березні німецькі медіа повідомили, що влада арештувала 156-метрову суперяхту Dilbar вартістю 600 мільйонів доларів, яка належить Усманову.

Усманов посів шосте місце в списку найбагатших людей світу за версією Sunday Times у 2021 році.

Він один із десятків російських мільярдерів, які потрапили під санкції Заходу після початку вторгнення в Україну. Усманов був одним із трьох російських олігархів, для яких Угорщина намагалася домогтися зняття санкцій перед їх продовженням на наступні пів року.

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