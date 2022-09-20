Голова МЗС Угорщини закликав ЄС не говорити про нові санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 20 вересня закликав офіційних осіб Європейського союзу уникати розмов про подальші санкції проти Росії через її повномасштабне неспровоковане вторгнення в Україну, заявивши, що такі кроки завдають шкоди 27 членам блоку.

У своїй заяві Сіярто зазначив, що «ЄС повинен... припинити згадувати 8-ий пакет санкцій, припинити визначати заходи, які лише ще більше поглиблять кризу енергопостачання».

Угорщина є членом Європейського союзу і НАТО, але особливо залежить від російського газу і меншою мірою від нафти.

Лідери Угорщини, включаючи прем’єр-міністра Віктора Орбана, критикували рішення Москви напасти на Україну, але чинили опір обмежувальним заходам у відповідь, зокрема газовим, нафтовим та іншим санкціям, а також неодноразово зустрічалися з російськими лідерами.

Відносини Будапешта з Брюсселем також поступово загострилися через питання верховенства права та політичні проблеми, які зараз є причиною суперечки, що загрожує позбавленням Угорщини мільярдів євро фінансування ЄС.

Орбан, якого в квітні було переобрано на четвертий термін поспіль, раніше цього року заявив, що Захід «стріляє собі в легені» безпрецедентними торговельно-економічними санкціями та іншими каральними кроками щодо Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в лютому.

Його уряд публічно опирався санкціям і військовим поставкам для оборони України та продовжував підтримувати відносини з Москвою, зокрема вів переговори про нове збільшення поставок російського газу.

Орбан єдиним із західних лідерів їздив у Москву на похорон колишнього радянського лідера Михайла Горбачова на початку цього місяця, а Сіярто несподівано відвідав Росію в липні.

19 вересня речник Кремля похвалив керівництво Угорщини за готовність Будапешта зайняти «суверенну позицію» щодо питань всередині ЄС.

Критики в Брюсселі звинувачують Орбана та його партію «Фідес» у відступі від демократії, корупції, тиску на вільні засоби масової інформації і порушення прав ЛГБТ протягом останніх 12 років при владі.

Минулого тижня Європейський парламент схвалив резолюцію про те, що Угорщина більше не є «повноцінною демократією».

Міністр юстиції Угорщини Юдіт Варга 19 вересня заявила, що уряд подав до парламенту законопроєкт, спрямований на те, щоб уникнути втрати фінансування ЄС.

Пропозиція передбачає зміну законодавства щодо співпраці Угорщини з Управлінням ЄС по боротьбі з шахрайством і правила, що стосуються фондів управління державними активами.

Днем раніше виконавчий орган Європейського союзу закликав скоротити фінансування Угорщини в 7,5 мільярдів євро через занепокоєння щодо корупції і відступу від демократії.