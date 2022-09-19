Кремль похвалив уряд Орбана за позицію в суперечці з ЄС

Речник Кремля похвалив заяви керівництва Угорщини за те, що він назвав готовністю Будапешта зайняти «суверенну позицію» щодо деяких питань у Європейському союзі.

Під час телефонної конференції прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Кремль «уважно стежить» за розвитком подій між ЄС і Угорщиною.

Днем раніше Європейська комісія закликала скасувати фінансування ЄС у 7,5 мільярда євро, призначене для Угорщини через корупцію, порушення прав людини і суперечки щодо верховенства права.

В Угорщини є час до 19 листопада, щоб розглянути занепокоєння ЄС, і деякі з угорських високопосадовців пообіцяли створити антикорупційний орган і зробити інші кроки, щоб поліпшити ситуацію.

Минулого тижня Європейський парламент схвалив резолюцію про те, що Угорщина більше не є «повноцінною демократією», що спонукало владну партію країни «Фідес» звинуватити Європарламент у «нових атаках на Угорщину».

Віктор Орбан, переобраний на четвертий термін поспіль у квітні, часто конфліктував із ЄС щодо таких питань, як незалежність судової системи, державні закупівлі, права ЛГБТК+, а також свобода ЗМІ, академічні та релігійні свободи.

Орбан також чинив опір європейській єдності щодо газу й економічних санкцій, спрямованих на те, щоб покарати Москву за неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну, й іншим чином потурав Росії, зокрема їздив у Москву цього місяця на прощання з першим та єдиним президентом СРСР Михайлом Горбачовим і відправив свого міністра закордонних справ до Росії з візитом у липні.