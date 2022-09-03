У Москві прощаються з Горбачовим

У Колонній залі Будинку союзів у російській столиці Москві розпочалася церемонія прощання з першим та єдиним президентом СРСР Михайлом Горбачовим. Він помер 30 серпня на 92-му році життя після тривалої хвороби.
За повідомленнями, черга з охочих покласти квіти та попрощатися з останнім генеральним секретарем ЦК КПРС вишикувалася від Большого театру.
Президента Росії Володимира Путіна, як повідомлялося, на похороні не буде, через буцімто щільний графік. Він попрощався з Горбачовим раніше у морзі.
З лідерів країн Заходу церемонію планує відвідати лише прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. До війни в Україні Орбан мав тісні контакти з Путіним, і Угорщина є єдиною європейською країною, яка збільшила поставки газу з Росії з часу її вторгнення в Україну.
Інші європейські країни раніше заявили, що не відправлять представників своїх урядів на похорон Горбачова. Їх представлятимуть посли та інші дипломати.
Горбачова поховають на Новодівичому кладовищі, де похована його дружина Раїса.
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