МЗС відреагувало на підручники в Угорщині, де війну в Україні названо «внутрішнім протистоянням»

Українські дипломати вже провели зустріч у МЗС Угорщини через підручники географії, які містять недостовірні факти про Україну, повідомив Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко 7 вересня.

«МЗС України відомо про ситуацію із підручником географії для восьмого класу в Угорщині. Вчора українські дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних та викривлених фактів про Україну», – заявив він.

Як додав Ніколенко, Київ вимагає «якнайшвидшого виправлення» неправдивих даних у підручнику.

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Раніше видання «Європейська правда» оприлюднило матеріал, зокрема, про підручники з географії для угорських школярів 7 класу. У наведеному журналістами абзаці стверджується, що більшість населення в окупованому Криму становлять росіяни, а «збройний конфлікт за Кримський півострів» спричинило протистояння між «етнічними групами» росіян і українців усередині України, а не російське вторгнення.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан раніше критикував позицію ЄС щодо Москви у зв’язку з війною Росії проти України, заявляючи, що санкції вдарять по самому ЄС, але не послаблять Росію і не допоможуть Києву. Угорщина, серед іншого, не схвалила західні військові поставки Україні через свою територію.