Партія влади в Угорщині обурена заявою Європарламенту про те, що країна більше не є «демократією»

Правляча в Угорщині партія Фідес прем’єр-міністра Віктора Орбана розкритикувала Європейський парламент за резолюцію, в якій йдеться про те, що Угорщина більше не є «повною демократією».

15 вересня Європарламент проголосував за документ, в якому йдеться, що Угорщина перетворилася на «гібридний режим виборчої автократії» під керівництвом націоналістичного уряду Орбана і що своїм підривом демократичних цінностей блоку Угорщина опинилася поза спільнотою демократій.

Голосування без обов’язкової сили має головним чином символічний характер. Але таким кроком євроблок виокремлює Угорщину як країну, що, як виглядає, не підтримує цінності, закріплені в договорі ЄС. А це – «повага до людської гідності, свобода, демократія, рівність, верховенство закону та повага до прав людини, включаючи права осіб, які належать до меншин».

У доповіді йдеться, що демократія та основні права в Угорщині підірвані «навмисними та систематичними зусиллями угорського уряду» з того часу, як у 2018 році Європарламент розпочав розслідування дотримання демократичних норм Угорщиною.

Депутат від Фідес у Європарламенті Балаш Хідвегі назвав резолюцію «черговою атакою» на Угорщину, вказавши, що «неприпустимо» вдаватися до таких дій, «коли люди страждають від серйозних економічних наслідків інфляції воєнного часу та неправильних санкцій».

Віктор Орбан, переобраний на четвертий термін поспіль у квітні, часто конфліктував із блоком щодо таких питань, як незалежність судової системи, державні закупівлі, права ЛГБТК+, а також свобода ЗМІ, академічні та релігійні свободи.

Відколи у 2010 році Орбан прийшов до влади зі своїм націоналістичним порядком денним, який характеризує Угорщину як «неліберальну демократію», він переписав конституцію та ключові аспекти законів про вибори, а також зміцнив контроль майже над усіма великими ЗМІ в країні.

У звіті Європарламенту наголошено на тому, що інші 26 членів ЄС «неактивно» ставилися до демократичних зловживань Орбана під час його правління, акцентуючи на тому, що частково проблема полягала в «нездатності [Європейської] Ради домогтися значного прогресу у протидії відступу від демократії».

Звіт Європарламенту вийшов за кілька днів до очікуваної заяви Європейської комісії, виконавчого органу ЄС, про те, що блок готовий призупинити переведення частини фондів ЄС до Угорщини у зв’язку з передбачуваними демократичними порушеннями.