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Угорщина погодилася продовжити санкції ЄС проти Росії, але наполягатиме на винятках через пів року

Будапешт повідомив про це рішення послів Євросоюзу

Угорщина поінформувала Європейський Союз, що погодиться продовжити санкції на пів року в повному обсязі – про це повідомив редактор Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Рікард Юзвяк 7 вересня.

«Схоже, що Угорщина робить різкий розворот! Угорщина щойно поінформувала послів Євросоюзу, що погодяться продовжити дію санкцій на шість місяців, але піднімуть питання в робочих групах і під час наступного подовження в березні», – заявив він.

Напередодні стало відомо, що Угорщина погрожує перешкодити поновленню частини санкцій проти Росії, якщо зі списку осіб, щодо яких діє заборона на видачу віз і активи яких заморожені, не будуть виключені імена трьох російських олігархів. Йдеться про Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашнікова.

Йдеться про обмеження, накладені на понад тисячу осіб з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну наприкінці лютого.

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