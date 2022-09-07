Угорщина погодилася продовжити санкції ЄС проти Росії, але наполягатиме на винятках через пів року

Угорщина поінформувала Європейський Союз, що погодиться продовжити санкції на пів року в повному обсязі – про це повідомив редактор Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Рікард Юзвяк 7 вересня.

«Схоже, що Угорщина робить різкий розворот! Угорщина щойно поінформувала послів Євросоюзу, що погодяться продовжити дію санкцій на шість місяців, але піднімуть питання в робочих групах і під час наступного подовження в березні», – заявив він.

Напередодні стало відомо, що Угорщина погрожує перешкодити поновленню частини санкцій проти Росії, якщо зі списку осіб, щодо яких діє заборона на видачу віз і активи яких заморожені, не будуть виключені імена трьох російських олігархів. Йдеться про Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашнікова.

Йдеться про обмеження, накладені на понад тисячу осіб з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну наприкінці лютого.