Уряд Угорщини подав до парламенту законопроєкт, спрямований на запобігання втраті мільярдів євро з Європейського союзу, заявила 19 вересня міністр юстиції Юдіт Варга.

Законодавча пропозиція передбачає зміни до законодавства про співпрацю Угорщини з управлінням ЄС щодо боротьби з шахрайством, та правила щодо фондів управління державними активами.

Варга повідомила у фейсбуці, що представила перший законопроєкт для парламенту, оскільки уряд зосереджений на «розробці та виконанні зобов’язань (перед ЄС) у найближчі тижні та місяці».

Днем раніше виконавчий орган Європейського союзу закликав скоротити фінансування Угорщини в 7,5 мільярдів євро через занепокоєння щодо корупції і відступу від демократії. Європейська комісія також встановила вимоги для Угорщини, які би дозволили зберегти доступ до фінансування.

Критики у Брюсселі стверджують, що політичне кумівство за прем’єр-міністра Віктора Орбана, законодавство проти ЛГБТ та інші порушення суперечать загальним цінностям ЄС.

Минулого тижня Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій йшлося про те, що Угорщина більше не є «повною демократією», через що партія Обана «Фідес» звинуватила Брюссель в «новому нападі на Угорщину».

Раніше іспанська газета El Correo de Espana процитувала Варгу, яка заявила, що Європейський парламент веде проти Угорщини ідеологічне полювання на відьом і намагається перешкодити переговорам із Комісією щодо фінансування ЄС.

«Ми беремо участь у дуже конструктивній, дуже позитивній переговорній процедурі», – сказала Варга газеті щодо переговорів з Європейською комісією.

В Угорщини є час до 19 листопада, щоб вирішити проблеми, і деякі з її офіційних осіб пообіцяли сформувати орган боротьби з корупцією та вжити інших кроків, щоб розвіяти побоювання ЄС.

Віктор Орбан, який був переобраний на четвертий термін поспіль у квітні, чинить опір європейській єдності через газові та економічні санкції, покликані покарати Москву за неспровоковане вторгнення в Україну, і всіляко заграє із Москвою, як і міністр закордонних справ його уряду Петер Сійярто.

Представник Кремля Дмитро Пєсков 19 вересняпохвалив угорське керівництво за те, що він назвав готовністю Будапешта зайняти «суверенну позицію» з деяких питань усередині ЄС.