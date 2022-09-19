Орбан заявивив про необхідність зняття санкцій з Росії. У Зеленського відповіли

У Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на заяви угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана про необхідність зняття санкцій з Росії, назвавши Угорщину «троянським конем».

«Орбан каже, що боротиметься за зняття санкцій з Росії. Називаймо речі своїми іменами: Угорщина – «троянський кінь», що прагне розвалу Європейського союзу за кошти європейських платників податків. Орбан ненавидить Україну та мріє про «русский мир» у Європі. То чи варто ЄС фінансувати ці диверсії?» – написав антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.

16 вересня угорська служба Радіо Свобода повідомила, що 10 вересня під час закритої зустрічі угорський прем’єр Віктор Орбан зробив низку резонансних заяв, які, зокрема, стосувались війни в Україні.

Зокрема, як стверджують журналісти, посилаючись на дані, отримані від кількох учасників того заходу, Орбан сказав, що війна в Україна «може тривати до 2030 року», а сама Україна «може втратити третину чи половину територій».

Окрім того, за інформацією угорської служби Радіо Свобода, Орбан заявив, що війна в Україні «була б локальною, але втрутився Захід і зробив її глобальною», а після того, як проти Росії ввели санкції, Європа «вистрелила собі у ногу».

Тож, на думку угорського прем’єра, якого цитують журналісти, наразі «потрібно докласти зусиль, щоб не допустити продовження санкцій».