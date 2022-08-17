Навальний перерахував російських олігархів, які не потрапили під санкції Заходу

Російський політик Олексій Навальний, який відбуває термін у колонії суворого режиму у Володимирській області, вважає вкрай недостатніми санкції, запроваджені країнами Заходу щодо російських високопосадовців і олігархів, пов’язаних з президентом Володимиром Путіним. Декілька постів на цю тему з’явилися в твіттер-акаунті опозиційного політика 16 серпня.

Навальний вважає, що під санкції «поки що потрапила мізерна кількість олігархів та корупціонерів». Він зазначає, що в російському списку «Форбс» 200 позицій, з них під санкціями Європейського Союзу, США чи Великої Британії 46 осіб.

«На мою думку, це не дуже схоже на оголошену війну проти путінських олігархів», – йдеться в його коментарі.

Як приклад, Навальний наводить, зокрема, голову «Газпрому» Олексія Міллера, який не потрапив під санкції ЄС, і Романа Абрамовича, який не потрапив під санкції Сполучених Штатів.

Російський опозиціонер також згадує одного з найбагатших людей Росії Володимира Потаніна.

«Номер два списку «Форбс» не під санкціями. Олігарх Потанін вихваляє Путіна публічно. Бравірує тим, що до санкцій йому байдуже», – пише Навальний про президента «Інтерроса» та голови правління «Норільського нікеля».

Відомо, що наприкінці червня санкції проти мільярдера ввела Велика Британія з формулюванням, що «Потанін продовжує накопичувати статки, підтримуючи режим Путіна, купуючи Росбанк та частки в «Тінькофф Банку» після вторгнення Росії в Україну».

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Серед інших прикладів Навальний згадує депутатку Державної Думи Валентину Терешкову – за його словами, вона не потрапила під санкції, тому що не прийшла на засідання, на якому голосували за вторгнення до України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого Сполучені Штати, Велика Британія, Євросоюз і низка інших країни запровадили кілька пакетів санкцій, зокрема, проти російської економіки, великих компаній, олігархів, політиків, у тому числі президента Володимира Путіна та членів його сім’ї.

Навальний вважає, що під санкції «поки що потрапила мізерна кількість олігархів та корупціонерів». Він зазначає, що в російському списку «Форбс» 200 позицій, з них під санкціями Європейського Союзу, США чи Великої Британії 46 осіб.