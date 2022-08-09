США вирішили вилучити літак російського мільярдера Андрія Скоча

Департамент юстиції США виписав ордер на арешт літака Airbus A319, який, за даними Вашингтона, належить російському мільярдеру і депутату Державної думи РФ Андрію Скочу. В ордері зазначено, що Скоч підпадає під персональні санкції, запроваджені США проти низки російських політиків та олігархів як до, так і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також підозрюється у відмиванні грошей.

Вартість літака оцінюють у понад 90 мільйонів доларів. У повідомленні Департаменту юстиції помічник директора ФБР Майкл Дрісколл заявив, що санкції уряду США і робота ФБР «мають продемонструвати олігархам, які підтримують російську військову агресію, що вони не є недоторканними».

Скоч арешт літака наразі не коментував. Його представники ніколи не коментували належність літака. Де зараз перебуває борт – не повідомляють. Інформація про нього прихована у кількох популярних сервісах відстеження перельотів. Журнал Forbes писав у 2019 році, що лайнер часто буває в аеропорту Внуково.

Андрій Скоч був депутатом Держдуми РФ з 1999 по 2019 роки, і був знову обраний до Думи 2021 року від владної партії «Єдина Росія». Він займає 26 місце у російському списку журналу Forbes, його статки видання оцінило в 4,7 мільярда доларів.

У список санкцій США він був внесений ще в 2018 році у числі 17 чиновників і семи бізнесменів із Росії. Тоді список склали як реакцію на підозри про втручання Росії в американські вибори президента у 2016 році. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Скоч серед інших депутатів Держдуми й інших високопоставлених російських чиновників був внесений до санкційних списків США, Євросоюзу, Великої Британії, Японії та кількох інших країн.

Низка журналістських розслідувань пов’язувала депутата із Солнцевським злочинним угрупованням. Він та його адвокати це заперечують. Бізнес-видання називають його співвласником металургійного холдингу USM і співвласником аеропорту Внукова.