Мінфін США розширив санкції проти Росії – у список потрапила Аліна Кабаєва

Мінфін США розширив санкції проти Росії та включив до списків Аліну Кабаєву, кількох російських олігархів, а також голів кількох окупованих українських міст, призначених на ці посади владою РФ.

Загалом у списку санкцій опинилися 13 осіб. Серед них:

колишній генеральний директор компанії «Фосагро» Андрій Григорович Гур’єв та його син Андрій Гур’єв;

голова ради директорів Магнітогорського металургійного комбінату Віктор Рашніков (сама компанія також потрапила під санкції);

ексголова міжнародного виробника добрив «Єврохім» та вугільно-енергетичної компанії СУЕК Андрій Мельниченко;

ексголова ради директорів «Трубної металургійної компанії», власник та голова ЗАТ «Група «Сінара» Дмитро Пумп’янський;

призначені Росією голова та заступник голови окупаційної адміністрацій Херсонської області Володимир Сальдо та Кирило Стремоусов, «мер» Маріуполя Костянтина Іващенка, також призначений на цю посаду владою РФ після окупації;

ексголова ради директорів ВАТ «Новоросійський морський торговельний порт» та АТ «Міжнародний аеропорт Шереметьєво» Олександр Пономаренко;

гендиректор у АТ «Перспективні промислові та інфраструктурні технології» Антон Урусов;

президент Всеросійської Федерації Самбо Сергій Єлісєєв;

дружина голови Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирила Дмитрієва Наталія Попова, яка також відома як «ініціатор проєктів» в організації «Іннопрактика», очолюваної дочкою Путіна Катериною Тихоновою.

Під санкції також потрапили інститут «Сколтех» та фонд «Сколково».

Олімпійську чемпіонку з художньої гімнастики Аліну Кабаєву називають коханкою президента Володимира Путіна. Дехто з розслідувачів каже, що вони одружені і мають спільних дітей. З кінця весни Кабаєва, яка також очолює раду директорів «Національної медіа групи», вже перебувала у списках санкцій Євросоюзу, Великобританії та Канади. Газета Wall Street Journal у квітні писала про побоювання серед американських чиновників, що Путін «відреагує агресивно» на санкції проти Кабаєвої.