Британія запровадила санкції проти Аліни Кабаєвої

Велика Британія запровадила санкції проти російської олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої, яку часто пов'язують з президентом Росії Володимиром Путіним. За даними ЗМІ, вона може бути матір'ю трьох його дітей.



До 2014 року Кабаєва була депутатом Держдуми, а зараз очолює раду директорів «Національної медіа групи».



До британського санкційного списку також увійшли бабуся Кабаєвої Ганна Зацепліна, колишня дружина Путіна Людмила Очеретна та кілька родичів Путіна, яких голова МЗС Британії Ліз Трасс назвала його «гаманцями».

«Ми викриваємо та націлюємось на тіньову мережу, яка підтримує розкішний спосіб життя Путіна.. Ми продовжуватимемо запроваджувати санкції проти всіх тих, хто сприяє агресії Путіна, доки Україна не переможе», – сказала вона.

Уряд Британії зауважує, що, офіційно Путін має скромні активи, але насправді він покладається на свою мережу сім’ї, друзів дитинства та обраної еліти, які мають вигоду від його правління і, у свою чергу, підтримують його спосіб життя.

Сьогоднішні санкції завдадуть удару по цих людях, які зобов’язані Путіну своїм багатством і владою, наголошується у повідомленні пресслужби британського уряду.

9 травня уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти Росії та Білорусі. Під обмеження підпаде торговельний оборот на 1,7 мільярда фунтів (близько 2,1 мільярда доларів)