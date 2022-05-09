Британія запровадила нові санкції проти РФ і Білорусі

Уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти Росії та Білорусі. Під обмеження підпаде торговельний оборот на 1,7 мільярда фунтів (близько 2,1 мільярда доларів), повідомила пресслужба британського уряду.

У Лондоні очікують, що загальна вартість товарів, які зазнали повних або часткових санкцій після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, становитиме майже п’ять мільярдів доларів.

Тариф у розмірі 35% торкнеться російського імпорту на близько $1,7 млрд. Підвищеними митами обкладатимуть платину і паладій.

«Росія є однією з провідних країн – виробників платини та паладію і сильно залежить від Великої Британії щодо експорту виробів із платини та паладію», – пояснили в уряді.

«Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб завадити намірам [президента Росії Володимира] Путіна в Україні та підірвати незаконне вторгнення, в ході якого було вчинено варварські дії проти українського народу, – заявила міністр міжнародної торгівлі Британії Енн-Марі Тревельян. – Цей далекосяжний пакет санкцій завдасть додаткових збитків російській військовій машині».

Крім того, Лондон запроваджує експортні обмеження. Під заборону на експорт до Росії потраплять британські товари на суму понад 250 мільйонів фунтів. Санкції торкнуться тих товарів, від поставок яких Росія найбільш залежна, включаючи хімікати, пластмасу, гуму та машинне обладнання, пояснили в уряді.

Це третій раунд британських експортно-імпортних обмежень щодо Росії. Після нього частка російського імпорту, на який поширені санкції, зросте до 96%, частка британського експорту до Росії перевищить 60%, йдеться у релізі уряду.

У середині березня Лондон заборонив експорт до Росії предметів розкоші, а також запровадив підвищені тарифи на імпорт деяких російських товарів, включаючи горілку. Наприкінці квітня було введено заборону на експорт у РФ товарів, які можуть бути використані проти українського народу, наприклад, «обладнання для перехоплення та моніторингу».