США запровадили санкції проти кількох осіб, які «незаконно діють на території України у співпраці з Росією» – Блінкен

США запровадили санкції проти кількох осіб, які «незаконно діють на території України у співпраці з Росією», заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.



«Департамент також вносить до списку чотирьох фізичних та одну юридичну особу, які незаконно діють на території України у співпраці з Росією. Деякі з цих цілей визначено союзниками та партнерами, що ще більше узгоджує наші режими», – йдеться в заяві Блінкена від 2 серпня.

Мінфін США 2 серпня розширив санкції проти Росії та включив до списків Аліну Кабаєву, кількох російських олігархів. Крім того, під санкції потрапили призначені Росією голова та заступник голови окупаційної адміністрацій Херсонської області Володимир Сальдо та Кирило Стремоусов, «мер» Маріуполя Костянтина Іващенка, також призначений на цю посаду владою РФ після окупації.