США запровадили санкції проти двох громадян і чотирьох компаній Росії за втручання у вибори

Сполучені Штати запровадили санкції проти двох російських громадян і чотирьох російських організацій у зв’язку із втручанням Росії у вибори в США та висунули звинувачення одній із підсанкційних осіб за ймовірне використання громадян США та політичних груп для поширення російської пропаганди.

Міністерство фінансів США 29 липня заявило, що зазначені фізичні та юридичні особи відігравали різні ролі в спробах Росії маніпулювати та дестабілізувати Сполучені Штати та їх союзників і партнерів, в тому числі Україну.

Фізичні та юридичні особи, які потрапили під санкції, збирали кошти та поширювали дезінформацію, аби зірвати американський виборчий процес, і їх підтримувала російська розвідка, щоб «створити або посилити розбіжності всередині країни», заявив уряд.

Заступник міністра з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон, заявив у своїй заяві, що санкції є відповіддю на неодноразові спроби Кремля «загрожувати та підривати наші демократичні процеси та інститути».

Однією з осіб, на яких потрапили санкції, є Олександр Вікторович Іонов, а однією з чотирьох юридичних осіб, зазначених у списку, є «Антиглобалістський рух Росії» (АГРР), президентом і засновником якого є Іонов.

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На англомовному сайті АГРР стверджується, що це суспільно-політичний рух, який виступає проти «певних аспектів процесу глобалізації» та прагне зупинити «прояви» так званого «нового світового порядку», заявило Міністерство фінансів.

За даними департаменту, АГРР підтримує зв’язки з групами, які виступають проти влади в Сполучених Штатах та інших країнах, проводячи конференції та протести проти політики США. АГРР отримав фінансування від Національного благодійного фонду Росії – трасту, створеного президентом Росії Володимиром Путіним, який збирає гроші російських державних компаній і олігархів.

Проти Іонова було висунуто кримінальне звинувачення у зв’язку з іноземною кампанією зловмисного впливу, яка, за словами Сполучених Штатів, тривала щонайменше з грудня 2014 року до березня 2022-го.

Згідно з розкритим 29 липня змістом звинувачення, Іонов працював під керівництвом Федеральної служби безпеки (ФСБ) і за підтримки російського уряду. Він вербував політичні групи в Сполучених Штатах, у тому числі в американських штатах Флорида, Джорджія та Каліфорнія, і здійснював керував ними від імені ФСБ, стверджує слідство.

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У заяві Міністерства юстиції США не називаються назви політичних груп США, але наводяться подробиці їхньої ймовірної взаємодії з Іоновим.

Лідер політичної групи у Флориді, наприклад, отримав оплачену поїздку до Росії в травні 2015 року, і протягом принаймні наступних семи років Іонов «здійснював керівництво та контроль над старшими членами групи», повідомили у відомстві.

У обвинувальному акті також зазначено, що стосунки Іонова з політичною групою Флориди тривали щонайменше до березня 2022 року, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну група проводила з ним віртуальні конференції для обговорення війни.

Під час конференцій Іонов неправдиво заявляв, що кожен, хто підтримує Україну, також підтримує нацизм і перевагу білих. Тоді Іонов доповів ФСБ, що залучив групу для підтримки Росії в «інформаційній війні», розв’язаній Заходом, йдеться в звинуваченні.

Іонова звинувачують у змові з метою, аби громадяни США діяли як незаконні агенти російського уряду. Якщо його визнають винним, йому загрожує максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Не було зрозуміло, чи є у нього адвокат, який міг би говорити від його імені. Він наразі не перебуває під вартою.

Санкції, запроваджені проти нього та інших, заморожують будь-які активи, які вони тримають у Сполучених Штатах, і забороняють людям у Сполучених Штатах мати з ними справу.

Інша особа, яка потрапила під санкції Мінфіну – Бурлінова Наталія Валеріївна. Її Центр підтримки та розвитку креативної дипломатії громадських ініціатив (PICREADI) є однією із чотирьох організацій, призначених для роботи від імені російського уряду.

Напередодні Сполучені Штати оголосили про грошову винагороду у до 10 мільйонів доларів за інформацію про іноземних громадян чи компанії, які втручалися вибори в США.