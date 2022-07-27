США запропонували Росії угоду, щоб звільнити своїх громадян Ґрайнер та Вілана – Блінкен

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати зробили «суттєву пропозицію» Росії щодо звільнення Пола Вілана та Брітні Ґрайнер – двох американців, які утримуються в російських в’язницях за звинуваченнями, які США вважають політично мотивованими.

Блінкен не озвучив подробиць пропонованої угоди, про яку розповів 27 липня на пресконференції в Державному департаменті. За його словами, обмін запропонували кілька тижнів тому, і він очікує обговорити його з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

«Я планую підняти питання, яке є для нас головним пріоритетом: звільнення американців Пола Вілана та Брітні Ґрайнер, які були неправомірно затримані, і мають отримати змогу повернутися додому», – сказав державний секретар.

Якщо дзвінок відбудеться, це буде перший особистий контакт між двома дипломатами за останні місяці – попередній мав місце за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Американські та російські ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати можуть вимагати звільнення Ґрінера та Вілана в обмін на Віктора Бута – російського торговця зброєю, який зараз відбуває 25-річний термін у Сполучених Штатах після того, як був засуджений за змову з метою вбивства громадян США та надання допомоги терористичній організації.

Блінкен не став коментувати, чи була Москві запропонована угода обміном полоненими за участю Бута.

Раніше 27 липня Брітні Ґрайнер заявила у своїх свідченнях у Хімкінському районному суді Москви, що органи влади, які заарештували її в московському аеропорту в лютому, не надали пояснення її прав і не повністю переклали все, що було сказано під час її арешту.

Ґрайнер, яку зупинили в аеропорту, коли вона поверталася грати в російській лізі за команду з Єкатеринбурга, визнала себе винною раніше в суді, але заперечила, що мала намір порушити російський закон.

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Вона пояснила, що у неї є рекомендація лікаря щодо медичної коноплі для лікування болю від травм, отриманих під час її баскетбольної кар’єри. Медичний канабіс залишається незаконним у Росії, і Ґрайнер загрожує до 10 років позбавлення волі, якщо її визнають винною у транспортуванні наркотиків.

«Я не думала і не планувала ввозити в Росію заборонені речовини», — повторила Ґрайнер у своїх свідченнях 27 липня.

Ґрайнер, дворазова золота медалістка Олімпійських ігор із баскетболу від Сполучених Штатів, наразі пропускає сезон WNBA 2022, у якому її команда, Phoenix Mercury, продовжує тримати її ув’язнення в полі зору громадськості та тиснути на уряд США, вимагаючи робити більше для її звільнення.

Пол Вілан був заарештований у Москві в грудні 2018 року за звинуваченням у шпигунстві та засуджений до 16 років ув’язнення у травні 2020 року після судового процесу, який був названий Сполученими Штатами «знущанням із правосуддя».

Власник паспортів США, Канади, Великої Британії та Ірландії Пол Вілан відкидав звинувачення у шпигунстві та звинуватив своїх тюремних охоронців у жорстокому поводженні. Сполучені Штати розкритикували російську владу за «ганебне ставлення» до Вілана.