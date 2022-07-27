Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вторгнення Росії в Україну схоже на «війну початку 20-го, навіть 19-го століття». Про це, як передають міжнародні агенції, він сказав під час візиту до колишньої французької колонії Бенін у західній Африці в рамках спроби перезавантажити відносини Франції з континентом, де багато країн є колишніми французькими колоніями.

Говорячи про російську агресію проти України, Макрон назвав Росію «однією з останніх імперських колоніальних держав».

Під час спільної пресконференції з президентом Беніну Патрісом Талоном Макрон сказав, що Росія діяла як імперська держава, вирішивши вторгнутися в сусідню країну, аби нібито захистити власні інтереси.

«Це територіальна війна, подібні якій, як ми думали, зникли з європейської землі», — сказав президент Франції.

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Він також звинуватив Кремль у розв’язанні «гібридної світової війни нового типу», в ході якої той перетворив інформацію, енергетику та продовольство на «військові інструменти, поставлені на службу» агресії.

Згадавши російські державні медіакомпанії RT і Sputnik, Макрон сказав, що Росія стала «однією з країн, які найактивніше використовують інструменти пропаганди».

Африканське турне французького лідера співпало з подібною поїздкою російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який 27 липня був в Ефіопії, де він закликав зібрання африканських дипломатів не підтримувати очолюваний США світовий порядок.

Макрон під час свого турне озвучував роздуми про французький колоніалізм. У Камеруні 26 липня він сказав, що архіви французького колоніального правління в цій країні будуть «повністю» відкриті, і попросив істориків пролити світло на «болючі моменти» цього періоду.