Франція передала Україні мобільну лабораторію ДНК

Франція передала Україні у якості гуманітарної допомоги мобільну лабораторію ДНК, йдеться в повідомленні у Telegram-каналі Офісу генпрокурора.

«Французькі експерти були в числі перших, хто прибув в Україну для допомоги у документуванні воєнних злочинів, вчинених російськими військовими на території нашої держави. Ми вдячні французьким колегам за надану підтримку», – сказав заступник генпрокурора Максим Якубовський.

В ОГП розповіли, що лабораторія ДНК призначена для оперативного вирішення питань з виявлення та ідентифікації жертв війни на деокупованих територіях.

Повідомляється, що французька сторона провела навчання для десяти українських експертів щодо використання матеріалів та обладнання цієї мобільної лабораторії ДНК.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.