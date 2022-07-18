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Активісти національних рухів Росії просять Байдена підтримати відокремлення їхніх народів від РФ

Члени Ліги – бурятка Раджана Дугар-ДеПонте, татарин Іршат Хабі та представник народу ерзя Віталій Ромашкін – приїхали до Вашингтона з плакатом та національними прапорами

Активісти національних рухів із організації «Ліга Вільних Націй» просять президента Сполучених Штатів Джо Байдена підтримати право їхніх народів на самовизначення. З авторами звернення поговорили журналісти проєкту Радіо Свобода Idel.Реалії.

Члени Ліги – бурятка Раджана Дугар-ДеПонте, татарин Іршат Хабі та представник народу ерзя Віталій Ромашкін – приїхали до Вашингтона з плакатом та національними прапорами. Свою акцію та відкритий лист Байдену вони приурочили до щорічного Тижня поневолених народів, який проходить у США з 1959 року.

«Ми не бачимо майбутнього наших народів у складі Росії і не хочемо відповідати за військові злочини Кремля», – заявив Ромашкін.

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За словами Дугар-ДеПонте, автохтонні народи в Росії фактично є заручниками Москви та її режиму.

«Нам залишили вибір: або воювати, або сісти до в’язниці, якщо ми не підтримуємо російську агресію», – каже активістка. Вона додала, що їй як бурятці «боляче усвідомлювати, що Кремль використовує бурятських хлопців для досягнення своїх злочинних цілей – захоплення нових територій та розширення кордонів імперії».

Активісти вийшли на акцію не лише щоб засудити військову агресію проти України, а й щоб знайти підтримку серед американського суспільства.

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«Сьогодні ми в тому ж становищі, що й Україна, Естонія, Литва чи Латвія сорок років тому. Ми будемо добиватися деколонізації, і в цій боротьбі нам необхідна підтримка розвинених демократичних країн», – резюмував Хабі.

У суботу 23 липня члени Ліги планують вийти на мітинги у різних країнах світу, щоб заявити про своє право на самовизначення.

Ліга Вільних Націй – союз башкирського, бурятського, інгерманландського, казачого, калмицького, татарського та ерзянського національних рухів. Своєю метою вони проголосили створення нових національних держав та вихід зі складу Росії.

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