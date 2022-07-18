Активісти національних рухів Росії просять Байдена підтримати відокремлення їхніх народів від РФ

Активісти національних рухів із організації «Ліга Вільних Націй» просять президента Сполучених Штатів Джо Байдена підтримати право їхніх народів на самовизначення. З авторами звернення поговорили журналісти проєкту Радіо Свобода Idel.Реалії.

Члени Ліги – бурятка Раджана Дугар-ДеПонте, татарин Іршат Хабі та представник народу ерзя Віталій Ромашкін – приїхали до Вашингтона з плакатом та національними прапорами. Свою акцію та відкритий лист Байдену вони приурочили до щорічного Тижня поневолених народів, який проходить у США з 1959 року.

«Ми не бачимо майбутнього наших народів у складі Росії і не хочемо відповідати за військові злочини Кремля», – заявив Ромашкін.

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За словами Дугар-ДеПонте, автохтонні народи в Росії фактично є заручниками Москви та її режиму.

«Нам залишили вибір: або воювати, або сісти до в’язниці, якщо ми не підтримуємо російську агресію», – каже активістка. Вона додала, що їй як бурятці «боляче усвідомлювати, що Кремль використовує бурятських хлопців для досягнення своїх злочинних цілей – захоплення нових територій та розширення кордонів імперії».

Активісти вийшли на акцію не лише щоб засудити військову агресію проти України, а й щоб знайти підтримку серед американського суспільства.

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«Сьогодні ми в тому ж становищі, що й Україна, Естонія, Литва чи Латвія сорок років тому. Ми будемо добиватися деколонізації, і в цій боротьбі нам необхідна підтримка розвинених демократичних країн», – резюмував Хабі.

У суботу 23 липня члени Ліги планують вийти на мітинги у різних країнах світу, щоб заявити про своє право на самовизначення.

Ліга Вільних Націй – союз башкирського, бурятського, інгерманландського, казачого, калмицького, татарського та ерзянського національних рухів. Своєю метою вони проголосили створення нових національних держав та вихід зі складу Росії.