Ексредакторка російського державного телеканалу Марина Овсяннікова повідомила, що її затримала поліція

Колишня редакторку «Першого каналу» РФ Марина Овсяннікова, яка влаштувала в середині березня акцію з плакатом в прямому ефірі програми «Время», повідомила, що її затримала поліція. На її Telegram-сторінці розміщено фото, де видно, що Овсяннікову під час велопрогулянки в Підмосков’ї, відводять співробітники поліції.

Місце перебування Овсяннікової наразі невідоме, як і причини її затримання.

Два дні тому Марина Овсяннікова влаштувала одиночний пікет на тлі Кремля, розгорнувши плакат із написом «Путін – убивця, його солдати – фашисти» та фотографіями загиблих в Україні дітей. Тоді силовики її не затримували.

Раніше Овсяннікова казала про порушену проти неї адміністративну справу за звинуваченням у дискредитації армії.

14 березня прямий ефір програми «Время» на Першому каналі російського телебачення був перерваний «антивоєнною акцією», що викликала резонанс у світі. У той час як ведуча Катерина Андрєєва, сидячи в студії, розповідала про плани уряду РФ щодо пом’якшення наслідків від західних санкцій, до студії зайшла Овсяннікова і стала за спиною у Андрєєвої з плакатом: «Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть». Крім того, Овсяннікова виклала в мережу відеозвернення, в якому закликала росіян протестувати проти російської військової агресії в Україні.

Овсяннікова приїжджала в Україну, на 1 червня була запланована її пресконференція, але подію скасували. Минулого місяця у своїх соцмережах вона викладала відео з кадрами українських міст. До персони Овсяннікової в української громадськості неоднозначне ставлення – від схвалення за вчинок із плакатом – до критики, за багаторічну роботу на телеканал, який проштовхує пропаганду Кремля та пропагує антиукраїнські наративи.