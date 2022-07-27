У Байдена негативний тест на COVID-19, він планує вийти з ізоляції – Білий дім

Президент Сполучених Штатів Джо Байден отримав негативний результат тексту на коронавірусну хворобу і припинить сувору ізоляцію, яку він розпочав після зараження на COVID-19 минулого тижня, повідомив Білий дім.

Згідно із доповідною запискою доктора Кевіна О’Коннора, лікаря Байдена, у президента більше немає температури, і він майже не проявляє будь-яких симптомів, пов’язаних із хворобою.

Він продовжуватиме носити маску протягом 10 повних днів поруч з іншими людьми як запобіжний захід, додав О’Коннор.

За даними Білого дому, 21 липня після позитивного результату тесту на COVID-19 у Байдена були легкі симптоми.

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79-річний президент, який через свій вік належить до групи ризику, повністю вакцинований і прийняв Paxlovid – противірусний препарат – одразу після того, як йому поставили діагноз.

Байден міг працювати в умовах ізоляції, беручи участь у зустрічах через відеозв’язок.

Білий дім не повідомляє, де Байден заразився вірусом. Нещодавно він повернувся з поїздки до Ізраїлю та Саудівської Аравії, а перед цією поїздкою провів публічні заходи, під час яких він особисто спілкувався з десятками людей.