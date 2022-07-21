США: у Байдена підтверджено COVID-19, він ізолюється у Білому домі

Президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19 і має дуже легкі симптоми хвороби, повідомляє Білий дім.

Байден буде ізольований у Білому домі та продовжить виконувати всі свої обов’язки. Хто контактував із ним, будуть сповіщені, повідомила канцелярія Білого дом.

Повідомляється, що Байден почав приймати «Паксловід», противірусний препарат, призначений для полегшення перебігу захворювання. План ізоляції в Білому домі відповідає рекомендаціям Центраму контролю та профілактики захворювань, повідомила пресслужба.

За даними Білого дому, сьогодні вранці контактував зі співробітниками своєї адміністрації по телефону. Надалі матиме зустрічі також по телефону і через Zoom із резиденції.