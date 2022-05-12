Влада КНДР повідомила про перші випадки зараження COVID-19

Влада КНДР повідомила про перші випадки зараження коронавірусною інфекцією, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів засідання політбюро і наказав посилити контроль у країні і на кордонах, повідомила південнокорейська агенція Yonhap із посиланням на Центральне телеграфне агентство КНДР.

За повідомленням, випадки зараження штамом коронавірусу «омікрон» були виявлені в Пхеньяні – аналізи у жителів із симптомами COVID-19 були взяті 8 травня.

Після цього в усій країні запровадили режим «максимальної надзвичайної ситуації» й оголосили локдаун. Скільки людей заразилося – не повідомляють.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів засідання політбюро, закликавши заблокувати всі можливості поширення вірусу та посилити прикордонний контроль. Він пообіцяв, що країна подолає кризу, яка, за його словами, виникла несподівано.

Адміністрація президента Південної Кореї повідомила про готовність надати гуманітарну допомогу владі Північної Кореї у боротьбі з COVID-19, передає Reuters.

Влада Північної Кореї ще жодного разу не звітувала перед Всесвітньою організацією охорони здоров’я про виявлення випадків коронавірусної хвороби в країні.

Після виявлення вірусу в китайському місті Ухань наприкінці 2019 року Північна Корея припинила сполучення з Китаєм та Росією.

Наприкінці 2020 року японська газета Asahi Shimbun з посиланням на джерела повідомила, що КНДР закупила російську вакцину від коронавірусу «Спутник V» і китайське діагностичне обладнання.

У червні 2021-го лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про «серйозний інцидент» у сфері охорони здоров’я КНДР і звільнив високопоставлених членів партії за те, що вони «знехтували виконанням важливих рішень» щодо «тривалої державної кампанії із запобігання надзвичайній епідемії». Агентства AFP і AP тоді писали, що слова лідера КНДР свідчать про серйозне погіршення ситуації з коронавірусом у країні.