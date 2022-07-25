США: через стрілянину в парку у Лос-Анджелесі є жертви

Щонайменше семеро людей постраждали внаслідок стрілянини на шоу автомобільного клубу з участю кількох сотень людей у неділю в одному з парків Лос-Анджелеса. Як повідомляють американські ЗМІ, двоє постраждалих згодом померли.

Повідомляється, що серед потраждалих жінки та чоловіки віком 23-54 років роки. Щон

За фактом події наразі ніхто не затриманий. Про причини невідомо.

Через серію випадків масової стрілянини за останні місяці у США президент Джо Байден закликав Конгрес заборонити продаж у країні штурмової вогнепальної зброї і підвищити з 18 років до 21 року вік, коли можна купувати зброю.