Зеленська здасть тест на COVID-19 після повідомлення про захворювання Джо Байдена – Офіс президента

Перша леді України Олена Зеленська здасть повторний тест на COVID-19 після повідомлення про захворювання президента США Джо Байдена, з яким вона зустрічалася в середу, повідомляє Офіс президента у фейсбуці.

«Перед виїздом до США, а також перед прибуттям до Білого дому для зустрічі з першою леді Сполучених Штатів Джилл Байден Олена Зеленська та решта членів нашої делегації складали обов’язкові тести на COVID-19. Усі, хто супроводжував дружину президента України, отримали негативні результати. Зрозуміло, що у разі позитивного результату тесту зустріч першої леді України та США не відбулася б», – повідомили в Офісі президента.

Повідомляється, що Олена Зеленська двічі вакцинована і отримала бустерну дозу. «Почується добре», вказали в ОПУ.

Напередодні Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19 і має дуже легкі симптоми хвороби.

19 липня Олена Зеленська розпочала візит до США. Окрім зустрічі з президентом США Джо Байденом та першою леді Джилл Байден у Білому домі, Олена Зеленська відвідала Державний департамент та зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Також мала ще низку зустрічей.