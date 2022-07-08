Баскетболістка зі США на суді в Росії визнала провину у зберіганні наркотиків

Американська баскетболістка Брітні Грайнер на слуханнях у суді в Росії 7 липня визнала провину за пунктами про зберігання і контрабанду наркотичних засобів, які їй інкримінують. У Росії їй загрожує до 10 років ув’язнення.

Водночас, виступаючи на слуханнях, спортсменка зазначила, що вона не мала наміру вчинити злочин і провозити наркотики в багажі. Вона додала, що хотіла б надати повні свідчення пізніше. Наступне засідання заплановане на 14 липня.

Брітні Грайнер залишається під вартою. Вона була заарештована у лютому цього року. За даними слідства, в її багажі під час перевірки у московському аеропорту Шереметьєво виявили картриджі з гашишною олією для електронних сигарет. Ця речовина заборонена до обігу в Росії, але легальна у деяких штатах США.

Справа проти баскетболістки викликала велику громадську увагу у Сполучених Штатах, зокрема серед високопосадовців, які вважають, що її затримали неправомірно.

Брітні Грайнер виступає за єкатеринбурзький жіночий баскетбольний клуб УГМК. У складі американської національної збірної вона двічі вигравала Олімпійські ігри.

6 липня Білий дім поширив повідомлення про те, що президент США Джо Байден зателефонував дружині Грайнер, Шерелл Вотсон, пообіцявши всіляко сприяти звільненню баскетболістки і ще одного американця. Раніше спортсменка сама звернулася до Байдена з листом, попросивши надати допомогу у звільненні й поверненні на батьківщину.

У червні 2020 року російський суд засудив до 16 років в’язниці, визнавши винним у шпигунстві, американця Пола Вілана – колишнього морського піхотинця і приватного консультанта з питань безпеки.

Росія неодноразово давала зрозуміти, що зацікавлена в обміні заарештованих американських громадян на росіян, які перебувають під вартою в США.