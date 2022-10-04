Японія висилає російського дипломата

Японія вирішила вислати з країни високопоставленого російського дипломата після рішення Росії минулого тижня вислати японського дипломата.

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі 4 жовтня заявив, що російського консула в північному місті Саппоро буде вислано в рамках відповіді на дії Росії.

ФСБ Росії у вересні затримала консула генконсульства Японії у Владивостоці Мотокі Тацунорі. Відомство стверджує, що дипломат отримував відомості обмеженого поширення.

Японське МЗС заявило, що дипломат не робив жодних протиправних дій. Токіо назвав рішення про висилку японського дипломата «вкрай сумним і абсолютно неприйнятним», а також зажадав від Москви вибачень.

Війна Росії проти України негативно позначилася на відносинах Японії та РФ. Японська влада запровадила санкції проти Росії у перші ж дні війни. Росія у відповідь на санкції наприкінці березня заборонила японцям безвізові поїздки на Південні Курили і перервала обговорення мирного договору про спільну господарську діяльність.