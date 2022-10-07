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ЗСУ звільнили 29 населених пунктів на сході протягом тижня – Зеленський

Уламки російського винищувача-бомбардувальника Су-34 на околиці міста Лиману, звільненому раніше ЗСУ від армії РФ. Лиман, Донеччина, 5 жовтня 2022 року

Від початку поточного тижня Збройні сили звільнили понад 770 квадратних кілометрів на сході України, повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні 7 жовтня.

«Лише протягом цього тижня наші воїни звільнили від російського псевдореферендуму 776 квадратних кілометрів території на сході нашої держави та 29 населених пунктів, зокрема шість на Луганщині. Усього за час від початку цієї наступальної операції вже звільнено 2434 квадратні кілометри нашої землі і 96 населених пунктів», – заявив він.

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У контексті деокупації українських територій Зеленський відзначив, зокрема, військових 92-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади і 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.

«Хороші результати є й на півдні України за цей тиждень – щодня звільняємо і там нашу землю і наших людей від псевдореферендуму. Обовʼязково дійдемо й до земель, які були окуповані Росією раніше», – сказав голова держави.

30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Він же раніше підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

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Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня повідомив, що за тиждень Збройні сили України звільнили десятки населених пунктів на південному і східному напрямках, а згодом додав, що «рух продовжується».

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