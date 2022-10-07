Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських військ біля 13 населених пунктів

Українські військові протягом доби відбили російські атаки поблизу 13 населених пунктів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 7 жовтня.
«Підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Андріївка, Первомайське, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди», – йдеться в повідомленні.
У командуванні повідомили, що російські війська зазнали втрат на півдні України, зокрема, українські сили знищили засоби протиповітряної оборони.
«Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження восьми місць зосередження озброєння та військової техніки, а також три зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА та два гелікоптери ворога. Ракетні війська і артилерія за добу уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, понтонну переправу та комплекс РЕБ», – йдеться в повідомленні.
Представники Росії ці втрати не коментували.
За даними Генштабу, протягом доби загарбники завдали двох ракетних і п’яти авіаційних ударів, здійснили понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
«Від ворожих ударів постраждали об’єкти і цивільне населення більш ніж 10 населених пунктів. Серед них – Рідкодуб, Гуляйпільське, Новоандріївка, Запоріжжя, Миколаїв, Славгород. Для ударів по населених пунктах Запоріжжя та Миколаїв противник використав чотири безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136», – йдеться у зведенні.
Раніше у своєму огляді американський Інститут дослідження війни (ISW) заявив, що використання Росією безпілотників іранського виробництва навряд чи суттєво вплине на перебіг війни.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 2 жовтня верифікувало 6 114 випадків загибелі (щонайменше 390 дітей) і 9 132 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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