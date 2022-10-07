Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських військ біля 13 населених пунктів

Українські військові протягом доби відбили російські атаки поблизу 13 населених пунктів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 7 жовтня.

«Підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Андріївка, Первомайське, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди», – йдеться в повідомленні.

У командуванні повідомили, що російські війська зазнали втрат на півдні України, зокрема, українські сили знищили засоби протиповітряної оборони.

«Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження восьми місць зосередження озброєння та військової техніки, а також три зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА та два гелікоптери ворога. Ракетні війська і артилерія за добу уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, понтонну переправу та комплекс РЕБ», – йдеться в повідомленні.

Представники Росії ці втрати не коментували.

За даними Генштабу, протягом доби загарбники завдали двох ракетних і п’яти авіаційних ударів, здійснили понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

«Від ворожих ударів постраждали об’єкти і цивільне населення більш ніж 10 населених пунктів. Серед них – Рідкодуб, Гуляйпільське, Новоандріївка, Запоріжжя, Миколаїв, Славгород. Для ударів по населених пунктах Запоріжжя та Миколаїв противник використав чотири безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136», – йдеться у зведенні.

Раніше у своєму огляді американський Інститут дослідження війни (ISW) заявив, що використання Росією безпілотників іранського виробництва навряд чи суттєво вплине на перебіг війни.