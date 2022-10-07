ДБР заявило про виявлення під Лиманом штабу військ РФ із «важливою документацією»

Державне бюро розслідувань повідомило, що в деокупованій Яцьківці під Лиманом Донецької області виявили штаб російських військових із «важливою документацією».

«Штаб росіяни облаштували в одному з приватних будинків. У будівлі знайдено списки полонених і незаконно заарештованих людей. З-поміж іншого вилучено документи з даними осіб і анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників у захоплених підприємствах та організаціях», – йдеться в повідомленні.

У ДБР додали, що вивчають виявлені докази і продовжують «стабілізаційні заходи» у деокупованому Лимані.

Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня повідомив, що за тиждень ЗСУ звільнили десятки населених пунктів на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині. Він також підтвердив звільнення восьми населених пунктів на Херсонщині.

В останні кілька днів повідомлялося про те, що Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області. ЗМІ також повідомляли про стрімкий контрнаступ ЗСУ на півдні. Зокрема, агенція Reuters 3 жовтня повідомила, що українські сили досягли найбільшого прориву на півдні від початку повномасштабного вторгнення Росії, прорвавши російську оборону та швидко просуваючись уздовж річки Дніпро.

Російська сторона непрямо підтвердила відступ своїх сил на Херсонщині. За даними ЗМІ, карта бойових дій, яку 4 жовтня показало Міністерство оборони РФ, свідчить про відступ російських військ майже на 30 кілометрів на Херсонщині.